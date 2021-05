Jogos sofreram adiamento de um ano por conta da pandemia do Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 13:40

As Olimpíadas de Tóquio acontecerão mesmo com a cidade japonesa em estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. Essa foi a garantia dada pelo Comitê Olímpico Internacional, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva que encerrou a semana de reuniões da Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio.



Faltando um pouco mais de dois meses para o início da competição, a entidade deixa de lado a preocupação de que os Jogos podem ser cancelados, caso a situação da pandemia no Japão não melhore até lá. Questionado sobre se as Olimpíadas estariam confirmadas mesmo se Tóquio estivesse em estado de emergência, o vice-presidente do COI, John Coates, que supervisiona os preparativos, garantiu: "Com certeza, sim."

"Todos os planos que temos para proteger a segurança dos atletas e do povo do Japão são baseados nas piores circunstâncias possíveis", acrescentou o vice-presidente.

Coates destacou que o COI e a organização de Tóquio trabalham com a expectativa de vacinar mais de 80% dos moradores da Vila Olímpica até dia 23 de julho, data de inicio das Olimpíadas. A entidade garante ainda que uma equipe médica adicional estará com as delegações olímpicas estrangeiras, para apoiar todas as operações médicas e a implementação das medidas preventivas contra a Covid-19 nos Jogos.