Em alta com o torcedor, Edenílson e Thiago Galhardo foram eleitos os modelos para a divulgação do novo uniforme 2 Divulgação/Internacional

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:11

Porto Alegre - O Internacional apresentou nesta sexta-feira o novo uniforme reserva para a temporada 2021. A camisa branca é uma homenagem ao título Mundial de Clubes, conquistado em 2006, no Japão. O modelo foi usado nas semifinal e na épica decisão contra o Barcelona.

O histórico título não foi a única referência ao passado no lançamento da nova camisa. O vídeo de divulgação relembra frases de Fernandão, morto em um trágico acidente de helicóptero, em 2014. O eterno ídolo colorado foi representado pelo filho Enzo, de 18 anos.

Atacante do sub-20 do Inter, Enzo, que realizou os primeiros treinos entre os profissionais neste mês, foi um dos modelos do uniforme produzido pela Adidas, ao lado destaques como Edenílson e Thiago Galhardo. Um detalhe na gola da camisa destacada à conquista: Yokohama/2006, em português e japonês.