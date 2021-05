Ferrari de Charles Leclerc destruída após batida na última volta rápida do treino para o GP de Mônaco AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/05/2021 12:56

Charles Leclerc jamais completou uma corrida no circuito de Montecarlo, sua casa. Neste domingo (23) às 10h (de Brasília), o piloto da Ferrari terá boa chance para acabar com a marca negativa ao largar na pole position do GP de Mônaco. O piloto monegasco, contudo, terá de contar com forte apoio da equipe, já que acabou com o carro destruído ao bater na volta final. Max Verstappen, da Red Bull, e Valtteri Bottas, da Mercedes, saem em segundo e terceiro, respectivamente.

Há 19 meses que Leclerc buscava largar na frente em uma corrida na Fórmula 1. Desde o GP do México, em outubro de 2019. Fez sua oitava pole na carreira, mas não saiu plenamente satisfeito por causa do acidente nos segundos finais.



"Uma pena terminar na parede, mas ao mesmo tempo estou muito feliz pela volta que eu fiz", afirmou Leclerc, surpreso com a pole position para o GP de Mônaco. "O carro está forte, mas sempre tive muito azar aqui, então vamos ver como será a prova".



Verstappen e Bottas deixaram o treino com um pingo de frustração Ambos vinham com volta rápida e confiantes em superar o tempo do monegasco. Lamentaram, mas sabem que a batida não foi de propósito e prometem superação nas 78 voltas da corrida deste domingo.

Quem não teve muito a festejar foi o atual campeão e líder da temporada, Lewis Hamilton. O piloto inglês da Mercedes sempre ficou distante dos primeiros em todas as sessões em Montecarlo e largará somente em sétimo, numa prova de difícil ultrapassagem.



Confira o grid de largada do GP de Mônaco:



1º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min10s346



2º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min10s576



3º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min10s601



4º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari)- 1min10s611



5º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min10s620



6º) Pierre Gasly (FRA/AlphatTauri) - 1min10s900



7º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min11s095



8º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min11s419



9º) Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 1min11s583



10º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min11s779



11º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min11s486



12º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min11s598



13º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min11s600



14º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min11s642



15º) George Russell (GBR/Williams) - 1min11s830



16º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min12s096



17º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min12s205



18º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min12s366



19º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) - 1min12s958



20º) Mick Schumacher (ALE/Haas) - sem tempo