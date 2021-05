Gabigol foi eleito o craque do Campeonato Carioca Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 12:50

A Ferj divulgou a seleção final do Campeonato Carioca de 2021. Como esperado, os dois finalistas dominaram a lista, com o Flamengo levando cinco jogadores, seguido por perto pelo Fluminense, com quatro. Os dois rivais ainda tiveram o craque (Gabigol) e a revelação (Kayky). Sem Vasco e Botafogo, Portuguesa e Volta Redonda contaram com um representante cada.

Campeão ao vencer o segundo jogo da final por 3 a 1, o Flamengo teve Matheuzinho, Filipe Luís, Gerson, Arrascaeta e Gabigol na Seleção do Campeonato Carioca. Já o Fluminense contou com Marcos Felipe, que falhou nos três gols na decisão, Luccas Claro, Nino e Martinelli.



Chay, da Portuguesa, e Alef Manga, do Volta Redonda comppletam a lista, que ainda teve Felipe Surian, comandante do clube da Ilha do Governador, eleito o melhor técnico do campeonato.



A Seleção do Campeonato Carioca ficou com: Marcos Felipe, Matheuzinho, Luccas Claro, Nino e Filipe Luís; Martinelli, Gerson, Chay e Arrascaeta; Gabigol e Alef Manga.