André fez avaliações clínicas e testes físicos no primeiro dia de trabalho no CT do Sport Anderson Stevens/Sport

Recife - De volta à Ilha do Retiro, André se apresenta no CT do Sport nesta terça-feira e esbanjou otimismo para a disputa do Campeonato Brasileiro. A parceria com Thiago Neves, destaque na campanha que livrou o Leão do rebaixamento em 2020, é um dos motivos para a confiança do camisa 9, que prevê uma temporada goleadora.

"Thiago é muito amigo, cara totalmente do bem. A gente sempre se falava. Quando ele veio para cá eu dei boa sorte, falei que ele iria gostar daqui. Tanto que ele ficou mais um ano. Espero que juntos a gente faça muitos gols, seja muito feliz e tomara que a gente faça um grande campeonato", disse André.

Recém-chegado ao Recife, o atacante realizou as primeiras avaliações clínicas e físicas. Ídolo do clube, o André, que assinou contrato até dezembro de 2022, volta ao país após uma temporada no futebol turco. Regularizado, o camisa 9 está apto para estrear domingo, contra o Internacional, às 20h30, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Brasileiro.

"Saí do Sport torcedor. Então sempre vi, acompanhei, torci, critiquei. É um time que eu tenho muito carinho. Acho que o carinho que o torcedor tem comigo é o que me faz voltar. Queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem e entrou nessa brincadeira de volta André. Estou muito feliz. Isso que me faz voltar", disse André.