Publicado 25/05/2021 16:14

Rio - Vinte seleções disputam três vagas para a competição olímpica do basquete 3x3, modalidade que estreia nesta edição dos Jogos de Tóquio. O Pré-Olímpico começa nesta quarta-feira, dia 26, na cidade de Graz, na Áustria. No mesmo dia, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Douglas Lorite, inicia a caminhada em busca de uma das vagas com duas partidas em sequência: às 14h30, enfrenta a Turquia; e mais tarde, às 16h25, mede forças com a República Tcheca. Os dois jogos terão transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV3, com narração de Luiz Felipe Prota e os comentários de Hortência.



“O ranqueamento das seleções no basquete 3x3 é feito a partir do número de participações em torneios; e como as competições aqui na América do Sul ainda são em menor número do que na Europa e na Ásia, vamos poder analisar tecnicamente as seleções durante a competição. Vejo o Brasil muito próximo das seleções adversárias e, assim como no basquete convencional, tudo se decide dentro da quadra. Acredito que a seleção brasileira possa surpreender e brigar por uma vaga nos Jogos Olímpicos”, acredita a comentarista Hortência.

A seleção brasileira, que está no Grupo A da competição, volta à quadra na sexta-feira, dia 28, para mais dois jogos. O Brasil enfrenta a Polônia e fecha a participação na primeira fase contra a Mongólia, às 16h50 com transmissão ao vivo do SporTV3. Seguem para a fase de quartas de final as duas melhores equipes de cada grupo, que a partir daí se enfrentam no sistema mata-mata até a decisão. Os três times que alcançarem o pódio estarão automaticamente classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.