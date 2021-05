Alisson foi o primeiro a ir a campo na Granja Comary Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/05/2021 12:47

Desde a noite de quarta-feira (26), a Granja Comary, em Teresópolis, começou a receber os jogadores convocados por Tite para os jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai, mas a maior leva do grupo se apresenta nesta quinta-feira. Entre eles Neymar, que chegou de helicóptero.

Os primeiros que se apresentaram foram os jogadores do futebol inglês. Alisson, Roberto Firmino, Richarlison e Douglas Luiz, inclusive, receberam uma permissão especial do Governo Federal, a pedido da CBF, para irem do aeroporto diretamente à concentração da Seleção. Isso porque a Inglaterra está numa lista em que quem vem de lá tem que ficar 14 dias em quarentena, por causa das variantes da covid-19.

Para evitar isso, a CBF conseguiu a permissão do Governo Federal sob a condição de que os jogadores ficassem em isolamento e fossem acompanhados caso apresentem algum sintoma da doença, seguindo protocolo e fazendo exames de covid-19. Alisson, inclusive, treinou no campo de manhã.



Outros jogadores chegarão ao longo do dia e farão testes físicos e clínicos. Entretanto, a Seleção demorará para ficar completa. Quem atua no país (Everton Ribeiro, Gabigol e Weverton) só chegará após os jogos do Brasileirão no fim de semana. Além deles, Ederson, Gabriel Jesus e Thiago Silva ainda jogam a final da Liga dos Campeões no sábado, em Portugal.



Pela programação da CBF, a Seleção viaja quarta-feira (2) a Porto Alegre para o jogo no dia 4 contra o Equador. O duelo contra o Paraguai será em Assumpção, em 8 de junho.