Brazil's Neymar (R) celebrates with teammate Lucas Paqueta after scoring a penalty against Ecuador during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Jose Pinheiro Borda stadium, better known as Beira-Rio, in Porto Alegre, Brazil, on June 4, 2021. (Photo by SILVIO AVILA / AFP) - AFP

Brazil's Neymar (R) celebrates with teammate Lucas Paqueta after scoring a penalty against Ecuador during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Jose Pinheiro Borda stadium, better known as Beira-Rio, in Porto Alegre, Brazil, on June 4, 2021. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:10

Rio - Neymar marcou um dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com o feito, o craque do PSG se igualou a Romário e Zico com 11 gols marcados em eliminatórias.

"Muito contente, muito feliz por esses números, por alcançar esses craques, esses grandes jogadores que são Zico e Romário. Para mim, é uma grande honra compartir esse momento juntamente com eles, e continuar fazendo meu trabalho para ajudar a seleção brasileira", disse Neymar à CBF TV.



Publicidade

O camisa 10 da Amarelinha abriu o placar e foi responsável pela assistência no gol de Lucas Paquetá já no final da partida.

"O primeiro gol foi uma grande jogada do [Gabriel] Jesus. Pude acompanhar a jogada e fui feliz na finalização para fazer o gol. Na segunda, dei uma arrancada e acabei achando o Paquetá, que fez uma grande finalização, e a gente conseguiu matar o jogo ali", declarou o atacante.