Com 21 pontos marcados, a ponteira Gabi comandou a vitória do Brasil sobre a AlemanhaFIVB/Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 20:52

Rimini - De virada, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Alemanha, neste domingo, por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/17, 25/21 e 25/22, em Rimini, na Itália, pela Liga das Nações. Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil conquistou a nona vitória e é a vice-líder da competição, que está na segunda rodada da quarta semana. Os Estados Unidos, com 11 vitórias em 11 jogos, lideram.

"A gente sabia que seria um jogo difícil. Brasil x Alemanha é sempre uma rivalidade, independentemente do esporte, inclusive. A gente tinha perdido alguns jogos para elas, então a gente estava com elas um pouquinho entaladas. Foi um jogo muito bom. A gente está buscando uma evolução no nosso sistema defensivo e acho que a cada jogo a gente está conseguindo fazer isso de uma melhor forma", afirmou a central Bia, que terminou o domingo com 12 pontos.

A Seleção volta à quadra nesta segunda-feira, às 14h30, para enfrentar a Tailândia. De olho nas Olimpíadas de Tóquio, Zé Roberto tem aproveitado a competição para realizar os últimos ajustes para buscar o terceiro ouro olímpico do país. Neste domingo, o Brasil iniciou o jogo com Macris, Tandara, Gabi, Fê Garay, Bia, Carol e Camila Brait. Com dores no ombro, Carol Gattaz foi poupada.

O primeiro set, no entanto, não foi nada animador. A Alemanha aproveitou bem os muitos erros cometidos pelas brasileiras e venceram por 22/25. A Seleção demorou a despertar, mas embalou. A ponteira Gabo foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos.

"A gente sabe que cada jogo aqui vai ser muito importante para nosso crescimento, nossa evolução. Então a gente tem se dedicado muito nos estudos para os jogos, na evolução da equipe, e a gente fica muito feliz", disse Gabi.