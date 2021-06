Ao lado de De Bruyne, Lukaku desponta como o principal nome da seleção belga no início da Eurocopa - AFP

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:43

Copenhague - Companheiro do Eriksen na Inter de Milão, Lukaku antecipou a homenagem que será feita ao camisa 10 no confronto entre Dinamarca e Bélgica, nesta quinta-feira, às 13h, no Estádio Parken, em Copenhague. No décimo minuto de bola rolando, os jogadores pretendem interromper o jogo por um minuto para prestar tributo Eriksen, vítima de um mal súbito contra a Finlândia.

"Quero visitar Eriksen no hospital. Falei com Roberto Martínez (técnico) sobre isso e ele concorda. Durante Dinamarca x Bélgica vamos parar de tocar no 10º minuto para homenageá-lo", disse Lukaku.

Artilheiro da Eurocopa ao lado de Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Schick, da República Tcheca, com dois gols, Lukaku já havia dedicado um dos gols marcados na vitória sobre a Rússia ao amigo. Na coletiva concedida nesta quarta-feira, o atacante belga elogiou a postura de Kjaer. O capitão da seleção dinamarquesa fez o primeiro atendimento em Eriksen e sugeriu que os jogadores tenham aulas de primeiros socorros.



"Quando você vê o que Simon Kjaer fez para salvar Christian, os primeiros socorros são importantes. Ele salvou a vida dele. Não seria muito se os jogadores pudessem ter aulas sobre o que fazer em situações do tipo", destacou Lukaku.