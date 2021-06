Guilherme Arana - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:39

Rio - Segundo informações do jornal "Record" de Portugal, o Benfica, time treinado por Jorge Jesus, está interessado na contratação de Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Apesar do interesse, ainda não houve proposta oficial, visto que o time de Lisboa quer fazer caixa vendendo jogadores da posição.

Caso essas saídas aconteçam, Arana chegaria a Portugal assumindo a titularidade do Benfica. Ainda de acordo com o portal de notícias, o jogador deixaria a Cidade do Galo por 6,5 milhões de euros - cerca de R$ 39 milhões.

O lateral-esquerdo do Galo vem somando boas atuações pelo clube e tem sido um dos destaques da seleção brasileira olímpica, de André Jardine. Inclusive, o jogador foi convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio.