Mesmo banido, Marco Polo Del Nero segue com poder na CBF - Divulgação

Mesmo banido, Marco Polo Del Nero segue com poder na CBFDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:21

Rio - Afastado da presidência da CBF por denúncias de assédio moral e sexual, Rogério Caboclo acusou o ex-presidente da entidade, Marco Paulo Del Nero, pelo seu afastamento temporário. De acordo com o dirigente, a intenção de Del Nero é de "voltar a comandar a CBF". A informação é do "GE".

Del Nero, apesar de estar banido do futebol, foi responsável por ter a última palavra em diversos assuntos com relação ao futebol brasileiro nos últimos três anos, conforme revelou a ESPN.

Publicidade

"O presidente da CBF, Rogério Caboclo, vem recebendo o apoio cada vez maior de presidentes de federações e clubes para o seu retorno ao cargo, na medida em que fica claro o plano arquitetado por Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, banido do futebol e investigado pela Justiça, que quer tirá-lo da Presidência para voltar a comandá-la através do seu maior aliado entre os vice-presidentes, até o final do atual mandato", disse a assessoria de Caboclo.

Além disso, Del Nero, tem o aval para ordenar indicação de funcionários para cargos menores, conversas de rotina da entidade e contratos milionários. O ex-presidente aproveitou para responder às acusações de Caboclo.

Publicidade

"Só com mente perversa alguém pretende querer denegrir quem sempre lhe fez bem".

Em torno das denúncias de assédio moral e sexual, investigadas pelo Conselho de Ética, Rogério Caboclo confrontou a funcionária por usar roupas inapropriadas, além de regular as amizades da mulher na entidade, onde trabalha desde 2012.