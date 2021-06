Cléber Machado, Galvão Bueno e Luís Roberto, do esporte da Globo -

Publicado 20/06/2021 15:58

Rio - Após a saída conturbada de Fausto Silva, a TV Globo decidiu apostar no futebol para manter a audiência do horário no domingo. De acordo com o site "Notícias da TV", a emissora irá ampliar o tempo de pós-jogo das partidas.

Segundo o portal, os narradores responsáveis pelas transmissões farão um balanço com os comentaristas exibindo os gols da rodada. Além disso, haverá um giro com repórteres sobre os jogos que começarão às 18h15.

Neste domingo, a emissora transmite para o Rio de Janeiro a partida entre Botafogo e Náutico. A narração será de Luís Roberto, com comentários de Júnior e Grafite.