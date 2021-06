Rodolfo Landim - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 15:15

Rio - O Flamengo fechou a contratação de um meia para reforçar seu elenco. De acordo com o site "Torcedores", o Rubro-Negro chegou a um acordo com Antonio Carlos, de 17 anos, que estava no América-MG, para atuar na base do clube.

Antonio Carlos assinará com o time da Gávea até julho de 2023. O garoto é visto como uma "galinha dos ovos de ouro" pelo Flamengo, que espera lucrar com o jogador no futuro. As partes assinaram um contrato de formação.

Essa será a primeira vez que Antonio Carlos terá chance em um time grande no Rio. A tendência é que ele chegue para atuar na equipe sub-20.