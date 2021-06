Thiago Mendes - Divulgação

Publicado 21/06/2021 19:49

Rio - O volante Thiago Mendes dificilmente será jogador do Flamengo. Em contato com O DIA, Juninho Pernambucano, diretor de futebol do Lyon, disse que o clube não tem interesse em se desfazer do jogador e negou que haja qualquer conversa com o time carioca.

"Não chegou nada. Não recebemos nem sondagem. Vamos ficar com o Thiago. Empréstimo o presidente não vai querer. Se aparecer pra comprar, talvez saia...", disse o ídolo do Vasco.

Segundo o site "Globo Esporte", o nome do jogador agrada ao Flamengo para o lugar de Gerson, que está de saída para a França. A chegada do atleta conta com o aval de Rogério Ceni, que trabalhou com o jogador no São Paulo.