Marcos Braz, vice de futebol do FlamengoVenê Casagrande

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:45

Thiago Mendes, ex-São Paulo, está na mira do Flamengo Divulgação Rio - O Flamengo definiu seu alvo para substituir Gerson, que está de saída para o Olympique de Marselha. De acordo com o site "Globo Esporte", o desejo da diretoria é contratar Thiago Mendes, de 29 anos, ex-São Paulo e que atualmente está no Lyon. As conversas já foram iniciadas, mas ainda estão em estágio inicial.

A negociação conta com o aval do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com Thiago no São Paulo. O Flamengo está em contato com o Lyon para saber a viabilidade do negócio e deseja um empréstimo com valor fixado para compra.

Thiago Mendes chegou à França em 2017, comprado pelo Lille junto ao São Paulo. Dois anos depois, foi comprado pelo Lyon por 25 milhões de euros. Na última temporada, entrou em campo 35 vezes pelo time francês, sendo 25 delas como titular.