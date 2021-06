Rodrigo Dunshee chama torcedor de "boca de esgoto" - Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 17:16 | Atualizado 20/06/2021 20:14

Os ânimos estão exaltados entre os dirigentes do Flamengo no dia seguinte à derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 2, de virada, no último minuto. Pelo menos é o que demonstra Rodrigo Dunshee, atual VP Jurídico e Geral do Rubro-Negro.



Depois de fazer uma publicação elogiando Rodrigo Muniz, autor de dois gols no último sábado, inclusive um sendo de bicicleta, Rodrigo Dunshee foi criticado por um torcedor rubro-negro, que havia respondido ironizando a diretoria. O VP Jurídico, entretanto, retrucou e o chamando de "boca de esgoto e sabichão". Depois da repercussão negativa, o dirigente deletou a mensagem.

