Flamengo X Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19-06-2021 - Foto - Alexandre Vidal/Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo X Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19-06-2021 - Foto - Alexandre Vidal/FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:06

Rio - A derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Bragantino, no último sábado, não foi surpresa para o comentarista Fábio Sormani. Durante o programa "Bate-Bola Debate", da ESPN, o jornalista afirmou que o Rubro-Negro é "freguês" do clube paulista.

“Flamengo é freguês do Bragantino. O que eu posso fazer? Tabu é assim, você não consegue explicar. Jogadores do Flamengo, quando o jogo é contra o Bragantino, entram em pânico. O Flamengo não ganha do Bragantino há anos e perdeu de novo. Freguesia é assim", declarou Sormani.

Publicidade

Ao longo da história, Flamengo e Bragantino já se enfrentaram 14 vezes. O time carioca conta com quatro vitórias, contra cinco do Massa Bruta, além de 14 empates.