Geninho - Divulgação

GeninhoDivulgação

Por IG - Esporte

Publicado 21/06/2021 17:01

Rio - Receber um convite para treinar o Flamengo não acontece todo dia, mas Geninho, ex-Botafogo, teve essa oportunidade duas vezes, e acabou recusando ambas. O técnico de 73 anos conta que o 'não' ao Rubro-Negro é o seu único arrependimento no futebol.



"Eu digo que não me arrependo de quase nada, mas apenas de uma coisa: não ter ido para o Flamengo. Digo isso há anos. Eu estava com o Flamengo no meu colo, porque o convite me foi feito quase de maneira indireta pelo Isaías Tinoco (dirigente do Flamengo em 2008), me convidando para o clube, e eu estava no Atlético-MG. Mas perguntei sobre o Joel Santana (treinador do clube na época), e Isaías me disse que ele estava indo para a África do Sul, e conversei com o próprio Joel. Mas eu sou leal as pessoas que me ajudam, isso é uma coisa minha. Em 2008, quando comuniquei ao Ziza (presidente do Galo na época) sobre o interesse do Flamengo, ele me pediu para não aceitar, até tentei convence-lo, mas não aconteceu", relembrou Geninho em entrevista ao iG Esportes.

"Na segunda oportunidade, no mesmo ano, conversando com o Parreira após uma partida entre Atlético e Flamengo, ele me disse que ia continuar no comando do clube, iria renovar por mais um ano. Por outro lado, também acertei minha prorrogação no Galo, dei até entrevista. Mas, alguns dias depois, o Isaías me ligou e me chamou para treinar o Flamengo, falando que o Parreira não iria mais renovar. Mas não abri mão do carinho que a torcida do Atlético-MG tem por mim. Mas me arrependo, pois, não foi o clube que não me quis, fui eu que acabei fazendo a opção", completou.