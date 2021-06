Rogério Ceni - Luciano Belford

Rogério CeniLuciano Belford

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 10:04

Rio - O Flamengo foi derrotado em casa na quinta rodada do Brasileirão. Após perder por 3 a 2 para o Bragantino, no Maracanã, o clube quebrou a sequência de 16 jogos invicto e viu o trabalho de Rogério Ceni ser mais uma vez questionado. O jornalista Renato Maurício Prado afirmou que o técnico Rubro-Negro é teimoso e que tem a intenção de mostrar ser mais ousado que Jorge Jesus, técnico português que fez sucesso em 2019.

"William Arão não é zagueiro e não gosta de jogar assim. O faz para atender a um desejo do técnico. Diego não é volante e, por mais que se esforce, é incapaz de dar a proteção necessária à zaga. Rodrigo Caio joga muito melhor pelo lado direito da defesa, mas acaba escalado pela esquerda", afirmou o comentarista em sua coluna no "UOL".

Publicidade

O torcedor Rubro-Negro carrega no peito as lembranças de um Flamengo que jogava com uma agressividade poucas vezes vista no futebol brasileiro, com um jogo totalmente ofensivo, mas que era organizado lá atrás. Ainda de acordo com o jornalista, Ceni quer tentar convencer de que pode ser mais ousado que o Flamengo de 2019.

"Nem o magnífico Flamengo de Jorge Jesus jogava tão exposto. E nem por isso deixava de ser avassalador no ataque. Ceni quer, porque quer, mostrar-se ainda mais ousado que o português. Por que não lhe basta vencer. Quer se apresentar como um treinador moderno, ousado e revolucionário. Por enquanto, mostra-se apenas teimoso", completou.

Publicidade

O próximo compromisso da equipe de Rogério Ceni será na próxima quarta-feira (23), no Maracanã, contra o Fortaleza.