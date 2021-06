Cercado pelos companheiros, Wijnaldum marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo contra a Macedônia do Norte - AFP

Publicado 21/06/2021 15:30 | Atualizado 21/06/2021 15:35

Amsterdã - A Holanda voltou a empolgar os espectadores, presentes ou não na Arena Johan Cruyff, na vitória por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte, nesta segunda-feira, em Amsterdã. Com dois gols de Wijnaldum e outro de Memphis Depay, a Laranja Mecânica se despede da fase de grupos com 100% de aproveitamento e melhor ataque da competição, com oito gols em três jogos.

Em ritmo de treino, a seleção holandesa mostrou os motivos que a colocam como uma das favoritas ao título. O discurso do técnico Frank de Boer de chegar às semifinais não limitam os sonhos dos torcedores, encantados com o futebol dinâmico e ofensivo proposto na competição.

A derrota da Macedônia marcou a despedida do ídolo Goran Pandev. Aos 37 anos, o atacante, que brilhou com a camisa da Inter de Milão, foi homenageado antes de a bola rolar. Com 122 jogos e 38 gols, ele detém o recorde duplo pela seleção.

Novo reforço do Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum também fez história nesta segunda-feira com os dois gols marcados em Amsterdã. Ao chegar aos 25 pela seleção holandesa, ele ultrapassou o ídolo Marco Van Basten e Dirk Kuyt, com 24. De quebra, ele divide a artilharia da Eurocopa com Schick, da República Tcheca, e Cristiano Ronaldo, de Portugal.