Sun Yang é o um dos maiores nomes da natação chinesa ED JONES / AFP

Publicado 22/06/2021 13:40

Dono de três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze, o nadador Sun Yang, um dos principais nomes da China, está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O chinês de 29 anos teve sua pena por doping definida em quatro anos e três meses, segundo o jornal americano 'The New York Times'.

Apesar do resultado desfavorável no julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS), Sun Yang poderia estar em situação ainda pior. Isso porque, inicialmente, ele pegou oito anos de suspensão. Com a redução, o nadador poderá disputar novamente uma Olimpíada em 2024, em Paris.



Sun Yang foi suspenso pela CAS em fevereiro por destruir amostras de sangue coletadas para o antidoping. Essa não foi a primeira vez, já que em 2014 ele também recebeu pena por infração antidoping. Entretanto, o chinês recorreu na justiça suíça e conseguiu a redução.