Mylena Ciribelli, Lucas Pereira, Ricardo Rocha e Guttemberg Fonseca durante transmissão do Carioca 2021Divulgação

Por Lance

Publicado 22/06/2021 15:16

Rio - A Record TV, dona dos direitos de transmissões do Campeonato Carioca estaria de olho também no Paulistão, no Mineiro e no Gaúcho, três dos maiores estaduais do país, já para 2022. Segundo o portal 'Notícias da TV', executivos da emissora de Edir Macedo viram com bons olhos a edição de 2021 do Cariocão.

A vontade de expandir, no entanto, pode embarreirar na Globo, que tem o interesse de renovar seu contrato com os três estaduais. A Record TV estaria com conversas mais avançadas com a Federação Mineira de Futebol (FMF), enquanto o papo com paulistas e gaúchos estaria ainda em inicio de conversa.



A Record TV teve dificuldades de se equiparar a Globo em audiência durante o Cariocão, mas conseguiu números expressivos, maiores do que o conquistado sem o campeonato, ficando atrás apenas da novela 'Gênesis'.

Outro ponto positivo foi o comercial, já que o modelo de negócio adotado pela emissora com parceiros e patrocinadores fizeram com que o Carioca gerasse lucro. Essa questão fez com que os executivos da emissora quisessem ir além, fazendo um investimento maior no futebol.



A Globo continua na briga para renovar com os três estaduais, que complementam a grade de programação no inicio de cada temporada. No Rio, sem o Carioca, a emissora passou longos períodos substituindo jogos de futebol por filmes.



A emissora tem a preferência na negociação com o Mineiro e o Gaúcho, tendo pago a essas federações 40 milhões e R$ 37 milhões, respectivamente, em 2021. Já com os paulistas, o valor é bem maior: R$ 225 milhões - e não pretende fazer um esforço maior do que esse para manter o torneio em 2022.