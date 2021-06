Perisic vai para a galera para comemorar o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre a Escócia - AFP

Publicado 22/06/2021 18:39

Glasgow - A Croácia, atual vice-campeã mundial, se classificou para as oitavas de final da Eurocopa ao vencer e eliminar a Escócia por 3 a 1, nesta terça-feira, em Glasgow. Sob o comando de Modric, autor de um golaço e de uma assistência, os croatas fizeram a melhor jogo na competição.

Os croatas marcaram o primeiro gol aos 17 minutos com Nikola Vlasic depois de uma boa triangulação, mas a Escócia não desanimou e empatou com Callum McGregor, numa finalização de fora da área pouco antes do intervalo, aos 42 minutos. Luka Modric, com um belo chute de trivela de fora da área, aos 16, e Ivan Perisic, com uma cabeçada após um escanteio, aos 31, decretaram a vitória na capital escocesa.

Com este 3 a 1 a favor da Croácia e a vitória da Inglaterra sobre a República Tcheca, por 1 a 0, nesta terça-feira no estádio de Wembley, a classificação do Grupo D ficou assim: os ingleses em primeiro lugar com 7 pontos, os croatas em segundo com 4, mesma pontuação da República Tcheca, que avançou às oitavas como um dos melhores terceiros.

A eliminada Escócia terminou em último lugar com 1 ponto e apenas um ponto marcado. Ao terminar a fase de grupos como líder, a Inglaterra vai voltar a jogar na próxima terça-feira diante de sua torcida, às 13h (horário de Brasília) contra o segundo colocado do Grupo F nas oitavas, enquanto a Croácia enfrentará o segundo do grupo E na segunda-feira, também às 13h (de Brasília) em Copenhague, na Dinamarca.