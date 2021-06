Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:48

Rio - Por ter feito críticas à Copa América, o técnico da seleção brasileira, Tite, recebeu uma multa da Conmebol no valor de 5 mil dólares (R$ 24,6 mil na cotação atual). Por decisão da Comissão Disciplinar, a entidade sul-americana divulgou nesta quinta-feira.

No término da competição, com o valor que a CBF receber pela competição, o valor será debitado automaticamente. Para este caso, não cabe recurso contra a decisão. Tudo isso aconteceu no dia 12 de junho, antes da estreia da seleção brasileira, quanto o técnico Tite se referiu à organização da Copa América de "atabalhoada".

Publicidade

A situação do treinador se encaixa no artigo 12.2, que fala sobre:

- Comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias de qualquer índole;

- Violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito do esporte e do futebol organizado;

- Insultar de qualquer maneira e por qualquer meio a Conmebol, seus oficiais, autoridades, etc;

- Utilizar um evento desportivo para realizar manifestações de caráter não-esportivo;

- Comportar-se de maneira tal que o futebol como esporte em geral e a Conmebol em particular poderiam ver-se desacreditados como consequência desse comportamento.

Publicidade

O presidente Eduardo Gross Brown, presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol, garantiu ainda que "em caso de reiteração de qualquer infração à disciplina esportiva de igual ou similar natureza que ocasionou o presente procedimento será aplicado o disposto no Art. 31 do Código Disciplinar da Conmebol e as consequências que do mesmo possam advir". Sobre o artigo, ele é tratado por reincidências e eventuais punições, por exemplo, as suspensões de jogos.