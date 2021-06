Sterling abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha e chegou a três marcados na Eurocopa - AFP

Sterling abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha e chegou a três marcados na EurocopaAFP

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:19

Londres - Raheem Sterling mais uma vez roubou a cena em Wembley. Vizinho do icônico estádio na infância, o atacante, de 26 anos, comandou a vitória na Inglaterra sobre a Alemanha, por 2 a 0, e deixou o gramado ovacionado pela decisiva atuação. Autor de três dos quatro gols do English Team na Eurocopa, o camisa 10 celebrou a vaga nas quartas de final, mais uma vez, no papel de herói.

"Sabíamos que precisávamos fazer uma grande exibição contra uma equipe muito boa e acho que fizemos isso hoje", disse Sterling.

Publicidade

Natural de Kingston, capital da Jamaica, Sterling se mudou com a família para a Inglaterra quando tinha apenas 5 anos de idade. Naturalizado, iniciou a carreira na base do Queens Park Rangers e até despertar a atenção do Liverpool, onde se profissionalizou em 2012, com 18 anos. Astro do Manchester City, o atacante não vem de uma boa temporada pelo clube inglês, mas tem se redimido com atuações decisivas na Eurocopa. No entanto, faz questão de dividir os holofotes com os companheiros.

"Conhecíamos a intensidade que podemos jogar, e muitas equipes não conseguem lidar com isso. Os dois rapazes no meio-campo (Rice e Phillips) foram extraclasse. Eles comeram a grama, foram animais", destacou.