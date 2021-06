Rafa Benítez - AFP

Nosso novo técnico. pic.twitter.com/7vEBaGpK8B — Everton (@Everton_PT) June 30, 2021 Liverpool - As coisas prometem esquentar na cidade inglesa Liverpool. Nesta quarta-feira o treinador espanhol Rafa Benítez foi anunciado como o novo treinador do Everton. Ele chega para assumir a vaga de Carlo Ancelotti, que foi para o Real Madrid. Aos 61 anos, o técnico assina com os Toffes por três temporadas.

Olha o carinho da torcida!

Rafa Benitez (que vive em Liverpool com sua família há anos) teve essa faixa pendurada na porta de sua residência.



"Nós sabemos onde você mora. Não assine."



Vai chegar com bom clima no Everton o nosso Rafael? pic.twitter.com/n1LVP4GSSE — Radio Liverpool Brasil (@RadioLFCBR) June 28, 2021 A polêmica fica por conta de Rafa Benítez ter sido treinador do rival Liverpool ente 2004 e 2010, sendo inclusive campeão da Liga dos Campeões em 2005. Na última semana, torcedores dos Reds deixaram uma faixa escrita "Nós sabemos onde você mora. Não assine" direcionada a Rafa. No momento, a polícia local vem investigando as ameaças feitas ao treinador.

Entretanto, o treinador, não parece se importar em “virar a casaca”.



"Estou muito feliz por chegar ao Everton. Ao longo deste processo, fiquei muito impressionado com a ambição demonstrada pelos dirigentes. Estou determinado a desempenhar um papel importante em ajudar este grande clube a alcançar suas ambições", disse Benítez em citação no site oficial do Everton.

Segundo o colunista Leonardo Miranda, é apenas a segunda vez que um treinador passa pelos dois times. O primeiro foi William Edward Barclay, que treinou o Everton em 1888.