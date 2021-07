Brasil e Chile jogam pelas quartas de final da Copa América 2021, às 21h no Estádio Nilton Santos. A decisão vale vaga nas semifinais do torneio continental - Daniel Castelo Branco

Publicado 05/07/2021 16:59

Rio - A seleção brasileira conta com o melhor ataque da Copa América, após cinco partidas da competição. No entanto, apesar do Brasil ter chegado à semifinal contra o Peru, nesta segunda-feira (5), às 20h, no Nilton Santos, os atacantes de Tite estão em baixa. A informação é do site "UOL".

Após diversas mudanças no sistema tático da seleção brasileira, a equipe canarinho venceu Colômbia e Chile com apenas um gol de diferença, além de ter empatado com o Equador. A seleção brasileira, conhecida como "copeira" pela torcida, não tem mostrado protagonismo nas últimas partidas competição.

Na partida contra o Chile, o Brasil finalizou apenas sete vezes, numeração que supera o empate contra o Equador, quando o técnico Tite fez dez modificações, com um time praticamente reserva e só finalizou cinco vezes contra a defesa equatoriana.

Minutos em campo dos atacantes na Copa América:

Neymar - 393 (4 jogos)

Richarlison - 305 (5 jogos)

Gabriel Jesus - 284 (4 jogos)

Lucas Paquetá - 212 (4 jogos)

Gabigol - 199 (4 jogos)

Roberto Firmino - 194 (4 jogos)

Everton Ribeiro - 165 (4 jogos)

Éverton Cebolinha - 157 (4 jogos)

Vini Jr - 42 (2 jogos).