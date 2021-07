Copa América - Foto: Juan Mabromata/AFP

Copa AméricaFoto: Juan Mabromata/AFP

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:46

Rio - Há dois dias, as medalhas dos finalistas da Copa América, estão retidas pela alfândega no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As peças foram trazidas ao Brasil através da bagagem de um fornecedor chileno da Conmebol, sem terem sido declaradas. A informação é do site "GE".

O erro da Conmebol foi no preenchimento de documentos para a importação das medalhas. Para possibilitar a entrada das medalhas, é possível que haja pagamento de impostos devidos para a situação. Anteriormente, havia a possibilidade da situação ter sido solucionada nesta terça-feira.

Publicidade

Nesta terça-feira (6), às 22h, Argentina e Colômbia decidem a vaga na final da Copa América para enfrentar o Brasil, no próximo sábado (10), às 21h, no Maracanã.