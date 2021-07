Maracanã - Foto: Divulgação

MaracanãFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:56

Rio - Sem poderem utilizar o Maracanã, que está sendo preparado para a final da Copa América, Flamengo e Fluminense receberam R$ 1,2 milhão para Conmebol pelo período em que tiveram que atuar em outros estádios no Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "UOL".

Publicidade

Além deste dinheiro, a entidade sul-americana também arcou com os custos para a reforma do campo, alvo frequente de queixas de jogadores e treinadores. A decisão do torneio neste sábado entre Brasil e a Argentina no Maracanã.



O estádio poderá ser utilizado novamente pelos clubes cariocas já no dia seguinte. O Flamengo irá enfrentar a Chapecoense, às 18h30, no Maracanã.