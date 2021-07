O tour do Maracanã será retomado nesta quinta-feira após mais de um ano e quatro meses - Foto: Divulgação

Publicado 14/07/2021 18:52

Rio - O tour do Maracanã está de volta. Após um ano e quatro meses, a visitação ao estádio, interrompida no auge da pandemia do novo coronavírus, será retomada a partir desta quinta-feira, com protocolos definidos, como limite na capacidade de visitantes e uso obrigatório de máscara durante o passeio.



Enquanto a abertura dos estádios para o público em competições oficiais segue regue restrita em todo o país, moradores e turistas poderão matar a saudade do Maracanã. No entanto, terão que seguir as recomendações da rígida cartilha das autoridades sanitárias para evitar a propagação da covid-19.

Além do uso obrigatório de máscara durante todo o percurso, os visitante medirão a temperatura no início do passeio, que terá a limitação da capacidade em 40% nos setores fechados e 60% na área aberta. O acesso aos vestiários e ao gramado do Maracanã estão garantidos no roteiro.

O tour do Maracanã volta a funcionar diariamente, entre 9h e 17h, com exceção dos dias de jogos, com horário restrito para encerrar cinco horas antes de a bola rolar. Pelo site www.tourmaracana.com.br ou na bilheteria no estádio, os ingressos poderão ser comprados pelos seguintes valores: R$ 56 (inteira), R$ 25 (meia-entrada), R$ 40 (inteira carioca) e R$ 20 (meia-carioca)

O acesso é realizado pelo portão A, próximo da Uerj. Visitantes de carro, devem entrar pelo portão 2 (Radial Oeste).