Publicado 14/07/2021 19:56

Recife - Peça-chave na campanha que livrou o Sport do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2020, Thiago Neves pode deixar a Ilha do Retiro. Em 17º lugar na edição de 2021, o Leão não tem mostrado reação para deixar a zona de rebaixamento em meio à crise política e financeira.

Em ano de eleição que escolherá o novo presidente do clube, o Sport não consegue mais esconder a insatisfação dos jogadores pelo atraso no pagamento dos salários. O ambiente conturbado pode antecipar a saída de Thiago Neves. Ídolo do Fluminense, onde viveu a melhor fase da carreira, o apoiador chegou à Ilha do Retiro em baixa após a apagada passagem pelo Grêmio e reencontrou o bom futebol.

Em 40 jogos, marcou oito gols e se firmou como um dos líderes do grupo. Thiago Neves compareceu ao Centro de Treinamento do Leão nesta quarta-feira, mas não treinou e é dúvida contra o América-MG, segunda, às 20h, em Belo Horizonte.