Sendai - A seleção brasileira feminina de futebol começa na madrugada desta quarta-feira (21) a sua jornada rumo ao sonho do inédito ouro olímpico. Antes mesmo da abertura da Olimpíada de Tóquio, o Brasil enfrenta a China, às 5h (de Brasília), no Estádio de Miyagi, em sua estreia na fase de grupos.

O duelo marca a primeira edição dos Jogos Olímpicos da sueca Pia Sundhage no comando da Seleção, mas também pode ser a última da dupla Marta e Formiga, presente em todas desde Atenas-2004. Neste ano, a técnica já optou por deixar fora da lista a centroavante Cristiane, que também também esteve nas últimas quatro Olimpíadas.

Apesar de estar entre as maiores medalhistas, com duas pratas, atrás apenas de Estados Unidos e Alemanha, a seleção brasileira feminina nunca ocupou o lugar mais alto do pódio. Foi vice em Atenas-2004 e Pequim-2008, ambas para os EUA, com direito a prorrogação. Na última edição, Rio-2016, o Brasil ficou na quarta posição ao perder a disputar do bronze para o Canadá