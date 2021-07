Rooney é flagrado com modelos - Reprodução

Publicado 26/07/2021 11:13

Rio - O ex-atacante Wayne Rooney está de volta as manchetes e não pelo bom desempenho de sua equipe, o Derby County, onde hoje atua como técnico. O inglês, que tem a difícil tarefa de devolver o clube à Premier League, se viu no meio de uma grande polêmica, depois que surgiram fotos nas quais ele aparece em um quarto de hotel com três mulheres seminuas.



A divulgação das imagens chega em um momento muito ruim para o lendário jogador do Manchester United, já que elas foram supostamente feitas na noite de sábado, após a derrota de seu time contra o Salford City (2-1) em um jogo de pré-temporada.



Conforme noticiado por vários meios ingleses, Rooney e amigos foram vistos em um clube exclusivo em Manchester, na noite de sábado, onde aparentemente se encontraram com três jovens, a modelo Tayler Ryan e duas de suas amigas, Elise Melvin e Brooke Morgan, todas com 21 anos.



Nas fotos que estão circulando, e que Wayne Rooney denunciou à polícia por acreditar ter sido vítima de uma armação, é possível ver o ex-jogador de futebol, totalmente vestido e adormecido, sentado em uma cadeira, enquanto as mulheres posam provocativamente e zombando do estado do treinador, que está casado desde 2008 e é pai de quatro filhos.



Segundo fontes citadas pelo The Sun, o grupo liderado por Rooney e as três meninas dançaram no clube até a madrugada e depois Rooney decidiu acompanhá-los ao hotel onde estavam hospedados e onde as fotos foram tiradas sem seu consentimento.



A certa altura, Rooney adormeceu e elas aproveitaram a oportunidade para pegar as imagens e compartilhá-las em seus perfis sociais. As mesmas fontes dizem que Rooney saiu do hotel assim que acordou e não há realmente nenhuma evidência ou testemunho que atesta contra o jogador. Em qualquer caso, a polícia de Manchester está investigando o assunto e Wayne Rooney provavelmente terá muitas explicações a dar em casa.