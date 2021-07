Haaland com o prémio de melhor jogador da Bundesliga - Bundesliga.de/Divulgação

Publicado 27/07/2021 18:48

O atacante do Borussia Dortmund, da Alemanha, Erling Haaland questionou, nesta terça-feira, a suposta proposta feita pelo Chelsea para sua contratação. De acordo com rumores, o clube inglês estaria disposto a pagar 175 milhões de euros, pouco mais de R$ 1 bilhão para tirar o jogador do futebol alemão.



"Eu espero que sejam só rumores, para ser sincero. Porque isso é muito dinheiro por uma pessoa", declarou em tom de constrangimento o jogador alemão. A fala foi registrada em entrevista coletiva pós treinamento de pré-temporada do Borussia, na Suíça.



Antes disso, o jogador, que tem apenas 21 anos, já havia comentado sobre como lida com as investidas de outros clubes e as movimentações do mercado no noticiário. "Não é como se me informasse todos os dias sobre essas coisas. Até antes de ontem, fazia um mês que eu não falava com meu empresário. Eu acho que você tem sua resposta aí. Eu realmente não me importo muito com isso", disse o jogador.



Sobre a saída do Borussia, Haaland fez questão de enfatizar que sua cabeça está totalmente no time alemão. "Primeiro de tudo, eu ainda tenho três anos de contrato, então ainda tenho um longo tempo pela frente", disse.

Apesar de ter mencionado o contrato, o jogador já foi ventilado em outros clubes além do Chelsea. Foi o caso do Barcelona e Real Madri, onde o pai do atleta e seu empresário teriam tido uma reunião com os presidentes.