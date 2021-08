Confusão tirou quase a metade dos carros da corrida - AFP

Confusão tirou quase a metade dos carros da corrida

Publicado 01/08/2021 19:51 | Atualizado 01/08/2021 20:36

Budapeste - O piloto Sebastian Vettel, da Aston Martin, foi desclassificado da corrida da Hungria, neste domingo, duas horas após subir ao pódio como segundo colocado. A punição foi motivada pela baixa quantidade de combustível no tanque do carro dirigido pelo alemão ao término da corrida, que teve um dos roteiros mais conturbados da temporada atual da F1. Com a desclassificação, Lewis Hamilton, da McLaren, foi para a segunda colocação.

A mudança no pódio garantiu ao piloto inglês uma vantagem ainda maior em relação a Max Verstappen, da RedBull no ranking da temporada 2021. O britânico agora soma 18 pontos em vez dos 15 que teria pela terceira colocação. Com isso, o heptacampeão da F1 chega a 195, oito de frente do rival holandês.

Vettel terminou a corrida na segunda colocação, mas após o encerramento, parou seu carro na pista, não no local destinado aos veículos pós GP. A conduta gerou uma investigação e, então, uma sentença: a desclassificação pela falta de combustível.

Segundo os fiscais de prova, o carro da Aston Martin guiado pelo alemão não tinha o 1 litro de combustível que seria necessário para análise. Os profissionais até teriam tentado retirar do tanque, mas só 0,3 litro foi obtido.

Confusão do início ao fim

O GP da Hungria, a 11.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, terminou com a vitória de Esteban Ocon, da Alpine, após corrida caótica, com grande acidente do início. A confusão começou após o finlandês Valtteri Bottas acertar Lando Norris e Max Verstappen. Com o impacto, o inglês da McLaren também acertou o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. Sobrou também para o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari

