Pelé celebra aniversário de ZagalloFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2021 19:22

Rio - No dia do aniversário de 90 anos de Zagallo, Pelé usou as redes sociais para comemorar mais um ano de vida do "irmão" e "ídolo" Mário Jorge Lobo Zagallo. A dupla conquistou as Copas de 1958, 1962 e 1970, sendo que na última, o aniversariante já era treinador.

Com fotos antigas, Pelé exaltou o amigo, o chamando de "líder" e "mentor", que também conquistou o Mundial de 1994. "Nós já fomos companheiros de time. Já fomos adversários. Já fui seu jogador e você meu treinador. Mas, acima de tudo, sempre fomos grandes irmãos", escreveu Pelé em seu Instagram.

"Você é um líder, um mentor, um ídolo e acima de tudo, um amigo com o coração imenso, que o futebol brasileiro jamais irá esquecer. Feliz aniversário, Zagallo", completou o ex-jogador. A Fifa, junto com a RiosCom, produziu um documentário em homenagem à Zagallo, sobre a história do ex-jogador e técnico.