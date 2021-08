Liverpool venceu duelo pelo Inglês - AFP

Liverpool venceu duelo pelo InglêsAFP

Publicado 14/08/2021 16:31

Inglaterra - O Campeonato Inglês voltou e, com ele, o público aos estádios, uma vez que a vacinação está em estágio avançado na Inglaterra. Em clima de festa e embalados pelos gritos dos torcedores, Liverpool e Norwich City se enfrentaram neste sábado em partida válida pela primeira rodada do torneio.

Mesmo com a empolgação da torcida e dos jogadores do Norwich, que retornou à primeira divisão, o time não foi páreo para o Liverpool e perdeu de 3 a 0, com um show do astro Mohamed Salah, que participou dos três gols.



O resultado já coloca o time comandado por Jürgen Klopp na vice-liderança na tabela, junto com o Chelsea, com três pontos e o mesmo saldo de gols. O topo nesse momento inicial da competição pertence ao Manchester United, após a goleada de 5 a 1 em cima do Leeds. Já o Norwich assume a vice-lanterna.



Na estreia pelo Inglês, o Liverpool dominou praticamente o jogo inteiro, exceto nos primeiros minutos. O goleiro Alisson, convocado novamente para a seleção brasileira, teve que trabalhar um pouco no início, aguentando a pressão de um time eufórico que voltava à elite do futebol britânico.



Mas não durou muito a empolgação do Norwich. Aos 24 minutos, Diogo Jota aproveitou assistência de Salah para abrir o placar no Carrow Road. A partir daí, a posse de bola e o controle do jogo era do Liverpool, com alguns contra-ataques dos donos da casa, que não tinham efetividade.



No começo do segundo tempo, com a entrada dos brasileiros Firmino e Fabinho - também na lista de convocados por Tite -, o Liverpool acelerou o meio de campo em direção ao ataque.



A alteração feita por Klopp deu resultado. Com cerca de cinco minutos em campo, Firmino ampliou o placar, com mais uma assistência de Salah, e fez o seu 67º gol no Campeonato Inglês, aumentando sua conta como o maior artilheiro brasileiro da história da competição.



Para fechar a boa vitória na primeira rodada, Salah confirmou-se como melhor jogador da partida com o gol que fechou o placar final após sobra do escanteio e um chute certeiro de canhota. Alisson chegou a fazer belas defesas já no fim do duelo, impedindo que os torcedores do Norwich soltassem o grito de gol na tão esperada volta à primeira divisão.