Willian não despontou desde sua chegada aos GunnersDivulgação

Publicado 23/08/2021 17:43

São Paulo - O noticiário do Corinthians teve mais uma bomba nesta segunda-feira quando o apresentador Neto, da Band, revelou o interesse do clube na contratação de Willian, do Arsenal-ING. A informação foi confirmada pelo LANCE!. No entanto, o negócio é considerado bem difícil por ambas as partes e, como tem sido praxe ultimamente, é tratado com enorme cautela no Parque São Jorge.

Cria da base do Timão, Willian deixou o clube brasileiro em 2007, quando começou sua caminhada na Europa. Atualmente ele defende o Arsenal, mas tem ficado sem espaço e sua saída tem sido buscada pelo time inglês. Nesta temporada, por exemplo, ele ainda não atuou em um jogo oficial.

Com mais dois anos de contrato e possibilidade real de Willian sair, o Corinthians foi atrás para consultar a situação do jogador. Segundo apurou o LANCE! com as partes envolvidas, ainda não houve uma proposta oficial, mas o interesse foi comunicado. A questão, no entanto, é como se daria uma negociação entre os clubes, por conta de ainda haver um vínculo.

Se houver a necessidade de uma compensação financeira, o Timão dificilmente vai se envolver para tratar do negócio com o Arsenal. Além disso, não há poder para "brigar" com a concorrência europeia que tem condições de colocar dinheiro em transferências desse nível. Por isso, se o Alvinegro entrar de fato nessa disputa, será somente com o meia-atacante livre no mercado.

Dessa forma, a contratação é considerada bem difícil, mas ainda assim pode acontecer. A identificação de Willian com o Corinthians é enorme e sempre houve o interesse em repatriá-lo, mas ambas as partes mantêm a cautela para evitar causar frustrações no torcedor. Na visão do estafe do atleta, a prioridade é permanecer na Europa, onde ele ainda tem mercado e pode render.

Hoje com 33 anos, Willian disputou 41 jogos e marcou dois gols pelo Timão antes de ser vendido ao Shakhtar Donetsk-UCR. De lá ele foi negociado com o Anzhi, da Rússia, que o transferiu para o Chelsea, antes de chegar no Arsenal.