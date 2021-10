Jogador de seleção dá 'pé na bunda' em filha de técnico e aparece com novo affair

Rio - A vida pessoal do meia Dele Alli, do Tottenham e da seleção inglesa, vem sendo bastante noticiada pela imprensa inglesa. O jornal britânico "The Sun" informou que o jogador, que vinha se relacionando com a filha de Pep Guardiola, María, está com um novo affair. Trata-se da modelo Nicole Berry.

O relacionamento do jogador com a filha do técnico do Manchester City havia sido informada pelo portal "Daily Mail". Segundo o site, os dois teriam tido vários encontros românticos e que a relação parecia estar se consolidando. Porém, algo acabou dando errado.



Dele e o seu novo affair, a modelo Nicole Berry, dividiram seu tempo com o jogador do Chelsea Ben Chilwell e Sofia Cretaro, também modelo e amiga de Nicole. Eles foram vistos no restaurante Sexy Fish em Londres. Apesar disso, um representante do jogador do Tottenham veio a público para refutar os rumores que associam seu cliente a Berry. Ele garantiu que o meia está solteiro e que seu encontro com a modelo foi apenas um "jantar em Londres".

Relatar erro