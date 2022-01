Oscar - Lucas Figueiredo/CBF

OscarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/01/2022 16:01

Depois de negociar Philipe Coutinho com o Aston Villa, o Barcelona já está de olho em outro brasileiro para o meio de campo. Segundo o jornalista Marcelo Bechler, o clube catalão avalia a contratação de Oscar, no Shangai FC, da China.

Em crise financeira, o Barcelona busca abrir espaço na folha salarial para trazer reforços. O empresário do jogador já teria sido procurado e Oscar estaria disposto até mesmo a receber um salário menor para poder voltar à Europa.



Oscar está no Shangai FC desde 2017, quando saiu do Chelsea. No Brasil, o meia teve passagens por São Paulo e Internacional.