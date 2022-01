Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 11/01/2022 14:01

Rio - O streamer Casimiro Miguel, que também é apresentador da TNT Sports e do SBT, fez sua primeira live de 2022 nesta segunda-feira após passar os últimos dias se recuperando da covid-19. Ele afirmou que a doença acabou fazendo com que ele perdesse a festa de ano novo de Neymar Jr.

O influenciador contou detalhes do convite e classificou o episódio como "o dia em que não passei covid para o Neymar".

"Eu fui no dia 28 no cinema ver Homem-Aranha. No dia 26 de dezembro, uma conta no WhatsApp com o nome NJ [Neymar Júnior] me mandou uma mensagem: 'e aí?', e uma foto. Falei: 'quem é?'. Eu abro a foto e é o Neymar com um casaco do Batman naquela mesa de pôquer dele. Falei: 'o que é isso? Estou nervoso, não fala comigo. Brincadeira, fala sim'. Aí ele respondeu: 'hahahaha'. Ficou nisso. O que ele queria?", disse Cazé.

"Aí, no dia 27, ele mandou mensagem: 'dia 28 você vai fazer o quê?'. Eu já tinha fechado o cinema. Já tinha pago e convidado meus amigos. Eu ia cancelar o cinema? Falei que tinha fechado a sala de cinema, ele riu e não mandou mais nada", continuou.

"Depois ele me mandou) Vem quando, fdp? Não te chamo mais! Mas ele não sabia que eu estava com covid. Jamais iria para a casa dele sem ter certeza. Jamais me perdoaria por passar covid para o Neymar", concluiu.

O retornou de Casimiro às lives tomou as redes sociais nesta segunda-feira. No Twitter, o assunto se tornou top-1 do Brasil, o que acarretou em uma enxurrada de contas compartilhando o link e convidando os amigos para assistirem também. Como resultado, a live bateu mais de 130 mil pessoas assistindo simultaneamente, um recorde pessoal do influenciador que tinha uma média de 50 mil expectadores simultâneos em 2021.