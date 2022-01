Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 11/01/2022 15:42

Rio - O Manchester United vive temporada irregular na Inglaterra. A equipe, apesar de algumas vitórias, não apresenta bom futebol, rumores sobre o ambiente interno do clube começam a pipocar na imprensa local. De acordo com o jornalista Alex Crook, o vestiário da equipe inglesa está dividido entre os atletas que falam português e os que não.



Segundo Crook, jogadores como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Fred e Alex Telles tem entrado em conflito com os companheiros de grupo. O elenco também não tem ficado satisfeito com os métodos do novo treinador, Ralf Rangnick, que chegou para substituir Ole Gunnar Solskjaer, demitido em novembro do ano passado.



- Acho que existem alguns problemas. Claramente, há problemas no vestiário e vimos que o agente de Cristiano Ronaldo está voando porque seu cliente não está absolutamente convencido de que ele fez a jogada certa (ao se transferir para o Manchester United) no sentido de adicionar troféus ao seu brilhante currículo - comentou o jornalista.