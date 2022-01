Wellington Nem pode reforçar a Ponte Preta - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 11/01/2022 16:26

Rio - O atacante Wellington Nem, de 29 anos, deve acertar com a Ponte Preta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O ex-jogador do Fluminense, revelado nas categorias de base de Xerém, está livre no mercado após deixar o Cruzeiro em novembro. A informação é do portal "Correio Popular".

O empecilho que pode travar a negociação é o salário do atacante. Por outro lado, a Ponte Preta estuda uma forma para poder ter condições de arcar com os vencimentos mensais. A tendência é de que o clube paulista acerte os últimos detalhes e consiga a assinatura do contrato.

A posição do atleta é uma das carências da Ponte Preta, sob o comando do técnico Gilson Kleina, que pode contar ainda com a chegada do atacante Lucca, que está acertando rescisão de contrato com o Fluminense para poder ser anunciado nos próximos dias pelo clube paulista.