Marcelo entra na mira de clube europeuFoto: Divulgação/AFP

Publicado 11/01/2022 17:17

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, está sendo especulado para ser o novo reforço do Trabzonspor, da Turquia. Atualmente, o clube turco lidera a 1ª divisão da principal competição do país. O veterano chegou a ser monitorado também pelo Inter Miami, dos Estados Unidos. A informação é do portal "61 saat".

Ainda de acordo com o portal, o Trabzonspor está disposto a pagar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,8 milhões) por ano. Por outro lado, o estafe de Marcelo planeja aguardar uma nova proposta quando a temporada europeia encerrar.

O lateral tem contrato com o Real Madrid até junho deste ano, e atualmente é reserva de Mandy no clube espanhol. Desta forma, o jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube.