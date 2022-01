Coutinho vestiu a camisa do Aston Villa pela primeira vez - Divulgação/Aston Villa

Coutinho vestiu a camisa do Aston Villa pela primeira vezDivulgação/Aston Villa

Publicado 11/01/2022 18:28

Philippe Coutinho desembarcou nesta terça-feira em Birmingham e já vestiu a camisa do Aston Villa pela primeira vez. Contratado por empréstimo junto ao Barcelona até o fim da temporada, o brasileiro de 29 anos usará o número 23 e busca recuperar o bom futebol no clube inglês.

"Falei muito com o técnico, com Stevie (Steven Gerrard), e ele me contou sobre o clube e suas ambições. Estou muito feliz por estar aqui e quero desfrutar do meu futebol. Estou ansioso para conhecer os torcedores, para estar em campo. Eu sei e sinto que eles estão felizes por eu estar aqui. Quero retribuir isso em campo", afirmou Coutinho em entrevista aos canais oficiais do clube.



Sem espaço no Barcelona, Coutinho tinha um dos mais altos salários e acabou emprestado para reduzir a folha salarial do clube catalão. Ele retorna à Inglaterra, onde inclusive jogou com o agora treinador Gerrard no Liverpool, entre 2012 e 2015.



"Conheço Stevie há muito tempo. Joguei com ele e aprendi muito. Ele é alguém por quem tenho grande admiração. Espero dar o meu melhor aqui", completou o jogador.