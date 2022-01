Ricardo Goulart - Divulgação

Rio - O meia-atacante Ricardo Goulart foi anunciado como o novo reforço do Santos nesta temporada. O jogador de 30 anos acertou com o clube paulista por duas temporadas e vestirá a camisa 10. O veterano chegou a avançar nas tratativas para reforçar o Fluminense, porém o presidente Mário Bittencourt decidiu recuar após não receber uma resposta sobre a proposta no tempo que a diretoria estipulou.

"Estou muito motivado, muito feliz. Ainda bem que deu certo, a galera está bem motivada e espero retornar aqui o mais breve possível pra começar os treinamentos com os companheiros. É uma honra muito grande, tem uma história muito linda, espero ser feliz", destacou Ricardo Goulart ao portal 'GE'.

"Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer tudo para representar bem o número do Rei", concluiu.