Árbitro expulsa jogador por motivo inusitadoFoto: Divulgação/SEC

Publicado 11/01/2022 19:34

Rio - O árbitro Claudemir de Araújo Silva passou por um momento inusitado durante a vitória do Guarulhos por 1 a 0 sobre o Santana, pela Copinha, nesta terça-feira. Na ocasião, observou que o Athirson, atleta do Santana, estava urinando no banco de reservas do próprio time. Imediatamente, o árbitro expulsou o jogador e explicou na súmula o ocorrido durante a partida.

"Expulsei diretamente o jogador pois o mesmo estava fazendo ‘xixi’ no banco de reservas da sua equipe, demonstrando explicitamente suas partes intimas sem qualquer pudor e preocupação com o público em geral, torcedores presentes e/ou telespectadores, já que o jogo estava sendo transmitido na TV para todo o pais", disse o árbitro Claudemir de Araújo Silva.



Anteriormente, outro lance inusitado mirou o foco para a Copinha. Na última segunda-feira, o meia Berguinho, do Rondoniense, de Rondônia, "abandonou" a partida por causa de dor de barriga. Após o jogo, deu entrevista e explicou o ocorrido.

"Era muita dor de barriga. Estava a ponto de sair. Tive que sair de campo. Sai correndo e foi difícil de achar o banheiro. No final deu tudo certo", disse o meia Berguinho.