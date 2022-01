Vitor Gabriel é anunciado por empréstimo no Juventude - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Vitor Gabriel é anunciado por empréstimo no JuventudeFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/01/2022 20:49

Rio - O atacante Vitor Gabriel, de 21 anos, foi anunciado como o novo reforço do Juventude por empréstimo, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Flamengo e assinou o contrato por uma temporada, com opção de compra.

Juventude anuncia contratação de Vitor Gabriel Foto: Divulgação/Juventude

Sem custos, o Juventude irá apenas pagar o salário integral do atacante. Por outro lado, caso o Flamengo precise, o Rubro-negro pode solicitar o retorno do jogador durante a temporada.

Em 2019, Vitor Gabriel foi emprestado ao Braga, de Portugal, e permaneceu até o ano passado. O jogador atuou no time B e disputou 31 partidas e marcou 11 gols. Pelo time A, o atleta não disputou partidas oficiais.