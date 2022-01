T - BRASILERÃO/CUIABÁ X FLAMENGO - ESPORTES - Pedro (D), do Flamengo, comemora seu gol na partida contra o Cuiabá, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2021, realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), na noite desta quinta-feira, 01 de julho de 2021. Foto: GUSTAVO FARINACIO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - GUSTAVO FARINACIO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/01/2022 11:02

Rio - O ex-atacante Dodô, que coleciona passagens por Botafogo e Vasco, acredita que Pedro seja a melhor opção para assumir a camisa 9 da seleção brasileira. Em entrevista ao "GE", ele rasgou elogios ao jogador do Flamengo, mas ressaltou que ele ainda precisa se firmar na equipe rubro-negra.

"De todas as opções, eu acho o Pedro o melhor “9”. Precisa ser titular do Flamengo para chegar na Seleção. Esperamos que ele possa se firmar, porque tecnicamente é um “9” que a gente não tem. Difícil falar hoje (melhor opção), porque não temos um cara que deposite a confiança. A gente vê opções, tem o Gabigol, tem o Gabriel Jesus jogando mais pelo lado, Firmino nem titular do Liverpool e o Matheus Cunha começou a frequentar a Seleção", declarou.

Dodô também comentou sobre a escassez de centroavantes no mercado brasileiro e disse acreditar que o problema está na formação dos atletas.

"A gente vê o Flamengo com dois ótimos centroavantes e o resto procurando, porque não fornecemos como fornecíamos antigamente. Avalio isso como um problema na base, abrindo mão de jogar como jogava antigamente, com esquema tático aflorado e pouco foco na técnica", afirmou.